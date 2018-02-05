سيطرة هلالية على التشكيلة المثالية للجولة الـ20

المواطن – مروة نبيل

شهدت التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين، سيطرة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد المستوى المميز الذي ظهروا به أمام فريق الباطن.

وجاءت تشكيلة الجولة الـ20 المثالية، كالتالي: في حراسة المرمى، فواز القرني نجم نادي الاتحاد، ويقود خط الدفاع، لاعب الأهلي منصور الحربي، لاعب أحد إسحاق فورساه، وثنائي الهلال محمد البريك ومحمد جحفلي، وفقًا لموقع الإحصائيات “أوبتا” على “تويتر”.

وتواجد في وسط وهجوم التشكيلة المثالية للجولة الـ20 كل من: نجم الشباب هتان باهبري، لاعب الاتفاق ليبان عبدي، نجم الفيحاء المتألق روني فيرنانديز، وثلاثي الهلال عبدالله عطيف، سلمان الفرج وإيزكويل سيروتي.

وكان نادي الهلال قد نجح في تحويل تأخره أمام الباطن بهدف لفوز عريض بخماسية، وتألق شديد من الثنائي سلمان الفرج وإيزكويل سيروتي، الذي أبدع في أول لقاء له بقميص الزعيم.







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