شؤون الأمن يعرض أحدث تقنياته لمكافحة الجرائم المعلوماتية في الجنادرية

المواطن - الجنادرية

يستعرض جناح شؤون الأمن بالأمن العام في مهرجان “الجنادرية 32” ممثلًا في إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية، التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها لجمع المعلومات في مراحل التحقيق الأولية من الهواتف الذكية والحواسيب التي يتم ضبطها في قضايا الجرائم المعلوماتية، ومساندة المختصين من رجال الأمن في تحديد هوية المتورطين في مختلف الجرائم المعلوماتية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وكذلك التحقيق في رسائل الاحتيال الواردة عبر الواتساب.

كما يقدم جناح إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية رسائل توعوية عن الجرائم المعلوماتية والتي قد يقع ضحيتها مستخدمو الإنترنت، ويتم تنفيذها بعدة أساليب عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر- سناب شات- فيسبوك- واتساب).

ويوضح الجناح الدور الذي تقوم به إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية في تقديم الدعم الفني لكافة شرط المناطق في إجراءات ضبط بلاغات الجرائم الإلكترونية، والتي تعتبر من الجرائم العابرة للحدود؛ كون وسيلة الجناة في ارتكابها هي الشبكة العنكبوتية.

ويعرض الجناح طرقًا متعددة لاستقبال البلاغات في الجرائم المعلوماتية، ومنها البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، والبريد الإلكتروني الخاص بإدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية (info.cybercrime@moisp.gov.sa) وتطبيق “كلنا أمن” وفاكس الإدارة، أو من خلال التقدم بالبلاغ مباشرة لمراكز الشرطة.







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