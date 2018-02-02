شاحنة مشتعلة تصيب 18 شخصًا وسط شانغهاي

المواطن ـ الرياض:

صدمت شاحنة صغيرة حشداً من المارة، الجمعة 2 شباط/فبراير الجاري، في أحد الشوارع المزدحمة بوسط شانغهاي في الصين مخلفة 18 جريحاً، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وأعلنت شرطة شانغهاي أن الحادث عرضي، وذلك بعد أن فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب الحادث، مشيرة إلى أنَّ “المعلومات الأولية تفيد بأن السائق كان يدخن أثناء نقله مواد خطيرة، اشتعلت فيها النيران، مما أفقده السيطرة على الآلية”.

ومن جانبها، بيّنت السلطات البلدية، في بيان مقتضب، أنَّ “الواقعة حدثت في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش)، بينما كان المارة في طريقهم إلى مقرات أعمالهم”.







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