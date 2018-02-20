شاهد.. أجمل أهداف الجولة ال22 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

كشف دوري بلس عن أجمل أهداف الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لدوري بلس على موقع تويتر أجمل 5 أهداف في الجولة ال22 من مسابقة دوري المحترفين.

جاء في المركز الخامس هدف اللاعب نيكولاس ميليسي لاعب الهلال في شباك نادي الشباب، حيث فاز الزعيم بهدفين مقابل هدف في هذه المباراة.

وجاء في المركز الرابع هدف اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا مهاجم الفيحاء في شباك الأهلي، حيث انتهت تلك المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتواجد في المركز الثالث هدف اللاعب البرازيلي جورجي سيلفا لاعب الباطن في شباك النصر، حيث كان الهدف الثاني للباطن.

وجاء في المركز الثاني هدف اللاعب ليبان عبدي لاعب نادي الاتفاق في شباك نادي الرائد.

وتواجد في المركز الأول هدف البرازيلي روجيريو كوتينيو لاعب الفيصلي في شباك نادي أحد، حيث كان الهدف الأول للفيصلي وسُجل على الطريقة المارادونية مشابهًا لهدف الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا في شباك منتخب إنجلترا في كأس العالم 1986 بالمكسيك.

أجمل أهداف (الجولة 22) من الدوري السعودي

هل تتفق مع اختياراتنا؟ شاركنا رأيك#دوري_بلس pic.twitter.com/wXUhsbbcsI — دوري بلس (@dawriplusksa) February 20, 2018







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