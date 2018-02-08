شاهد.. أرقام الهلال والنصر في استاد الأمير فيصل بن فهد

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار المتابعين اليوم إلى ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، المُقرر إقامته على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

واستعرضت قناة “دوري بلس” عبر مقطع فيديو على موقع “يوتيوب”، أرقام الهلال والنصر في استاد الأمير فيصل بن فهد والتي شهدت تفوقًا طفيفًا للزعيم.

لعب الزعيم قبل مباراة الهلال والنصر اليوم 8 مباريات في إستاد الأمير فيصل بن فهد ونجح في حصد 20 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في مواجهتين، وسجل لاعبوه 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

وقبل مباراة الهلال والنصر اليوم فاز الزعيم على استاد الأمير فيصل بن فهد على كل من أحد بهدف لفيصل درويش، القادسية بهدفين لهدف أحرزهما كارلوس إدواردو وجيلمين ريفاس، النصر بنتيجة 2/1، وسجل أهداف الهلال سالم الدوسري وكارلوس إدواردو.

وتعادل الزعيم مع الشباب قبل مباراة الهلال والنصر اليوم بهدف سجله كارلوس إدواردو، وفاز على الأهلي بهدفي سالم الدوسري، قبل أن يتغلب على التعاون بهدف ياسر الشهراني، وفاز على الرائد بهدفين لهدفين سجلهم مجاهد المنيع وجيلمين ريفاس.

على الجانب الآخر، لعب العالمي قبل مباراة الهلال والنصر اليوم 6 مباريات في إستاد الأمير فيصل بن فهد ونجح في حصد 13 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في مواجهة والخسارة في أخرى، وسجل لاعبوه 10 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

ونجح العالمي في التعادل الفيحاء قبل مباراة الهلال والنصر اليوم في استاد الأمير فيصل بن فهد بهدفي يحيى الشهري وليوناردو بيريرا، وتغلب على الشباب بهدف محمد فوزير، وهز محمد السهلاوي شباك الهلال التي فاز بها الزعيم بهدفين لهدف.

وتغلب العالمي على الاتحاد في استاد الأمير فيصل بن فهد بهدف محمد فوزير، وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الفتح وسجل الأهداف برونو أوفيني وحسن الراهب وويليام جيبور، وتغلب على أحد بهدفي محمد السهلاوي وليوناردو بيريرا.







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