شاهد.. أمن الطرق يحدّث نفسه بتقنيات عصرية

المواطن - علي القرني - الرياض

رصدت كاميرا “الله يعطيك خيرها” الميدانية بقيادة مقدم البرنامج يوسف الجراح، تقريرًا ميدانيًّا مع رجال أمن الطرق.

وبيَّن التقرير كيف أن رجال أمن الطرق واكبوا مخالفات العصر أهمها التهور والتجاوز من الأكتاف واستخدام الجوال أثناء القيادة، حيث صمموا برامج ضبط متحركة ودقيقة تضبط هذا النوع من المخالفات.



والرسالة الواضحة من هذا التقرير هي للسائق المسافر بعدم تعكير صفو الرحلة بارتكاب مخالفة مرورية؛ حتى لا يجد نفسه أمام هيئة الجزاءات التي تصل عقوبتها لسحب المركبة أو التوقيف فضلًا عن الغرامة المالية.



الجدير بالذكر أن البرنامج يُبث على قناة الإخبارية كل جمعة الساعة ٢ ظهرًا، ويقدّم محتوى إعلاميًّا يحظي بإعجاب المجتمع، ويظهر ذلك من ارتفاع أعداد المشاهدات حتى وصلت قرابة 4 ملايين مشاهدة في بضعة أسابيع.







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