شاهد.. الجوازات تعرض أول زي رسمي لها في الجنادرية

المواطن- واس

عرضت المديرية العامة للجوازات، عبر جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، أول زي عسكري رسمي للجوازات “الخاكي”، والذي اعتمد لباسه في عام 1403هـ، واستمر حتى تم تحديثه في العام 1418هـ، ومراحل تشكله إلى وقتنا الحاضر.

واشتمل الجناح على ركن خاص لزي المراسم، والزي المموه الذي استحدث وخصص للشرطة العسكرية في الجوازات ومعاهد التدريب منذ عام 1436هـ.

يذكر أنه تم تشكيل أول قطاع منظم للجوازات من الناحية الإدارية والجغرافية والنوعية في العام 1403هـ، حيث تم تجهيز هيكلة إدارية خاصة بالجوازات بعد أن كانت مرتبطة بالأحوال المدنية إداريًّا منذ نشأتها في عام 1343هـ.







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