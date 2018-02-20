شاهد.. الملك يؤدي العرضة السعودية ضمن فعاليات الجنادرية 32

المواطن- الرياض

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مساء اليوم في الرياض حفل العرضة السعودية، ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32).

وأدى الملك سلمان العرضة السعودية خلال الحفل.

وبدأت العرضة السعودية كنوع من أهازيج الحروب، إلّا أنها أصبحت تؤدّى في أوقات الاحتفالات والأعياد.

وعند أداء العرضة السعودية يكون هناك تكرار لأبيات شعرية وأناشيد معينة يلي ذلك الرقصة التي يقوم فيها المؤدون عادة برفع السيف وإمالته جهة اليمين أو اليسار مع التقدم لعدة خطوات إلى الأمام، ويكون المنشدون في صف واحد.

وفي العرضة السعودية لا يتوقف أداء العازف عند طرق الطبول وإحداث الوحدة الإيقاعية، وإنما يتعداه إلى أحد مواضيع علم الإيقاع الحركي؛ إذ يقوم العازف أثناء أداء الضرب بتحريك جسمه في الاتجاهين يسارًا ويمينًا في مازورة كاملة تنتهي عندما يتجه في الاتجاه الآخر برفع مشط القدم التي توجد في الاتجاه المضاد مع ثني الركبتين إلى الأسفل.

وغالبًا ما يكون عدد أفراد التخت الإيقاعي حوالي 8 عازفين، وكلما كثر العدد أعطى ذلك دويًّا ومهابة للعرضة؛ إذ إن الكثرة العددية هي التي ترفع من قيمة وجدية وحماس الراقصين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :