شاهد.. الملك يؤدي العرضة السعودية في مهرجان الجنادرية

المواطن- الرياض

شارك خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أداء العرضة السعودية، خلال رعايته المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”.



وفي سياق متصل، كرّم الملك سلمان الصحافي الراحل تركي السديري؛ بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، كما كرم الدكتورة خيرية بنت إبراهيم السقاف؛ بمنحها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وأيضًا كرم خادم الحرمين الشريفين الأمير الراحل سعود الفيصل؛ بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

ويستقبل المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ32 زواره غدًا على أرض القرية التراثية بالفلكلور الشعبي.







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