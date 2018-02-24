شاهد.. #امطار_المدينه تكسر زجاج بعض السيارات

المواطن- المدينة المنورة

تسبب بَرَد المدينة المنورة، اليوم السبت، في كسر زجاج بعض السيارات بعد سقوطه عليه بقوة.

وفي وقت سابق اليوم، حذَّر النظام الآلي للإنذار المبكر، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة.

وأكد الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة ستستمر حتى السابعة مساءً اليوم السبت.

ولفت إلى أن المناطق الأكثر تأثراً بالحالة هي المفرحات والمندسة والأجزاء المجاورة لهما وتتجه شرقاً.







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