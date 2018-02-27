شاهد بالصور.. آليات تراها لأول مرة في جناج الصناعات العسكرية بمعرض أفد

المواطن - مؤيد معافا - الرياض - تصوير : ماجد العنزي

شاركت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في معرض أفد، المقام في أرض المعارض في مدينة الرياض والذي ترعاه ” المواطن” الكترونيا .

ولدى المؤسسة عدة مصانع متنوعة، في مقدمتها مصنع العدد وقطع الغيار ومصنع الأسلحة بكافة أنواعها، بالإضافة إلى مصنع الطائرات دون طيار ومصنع تقنية الاتصالات، حيث تمتد هذه المصانع إلى 18 مصنعًا.

وتضم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية مصنع الملابس ويعمل فيه 1200 موظف و100 موظفة، ويضم عدة إدارات أهمها إدارة الإنتاج وإدارة الجودة وإدارة التسويق.

ويضم المصنع أكثر من 4 خطوط إنتاج، فيما ينتج كل خط تقريبًا 800- 1000 قطعة، ولا يقل إنتاج المؤسسة عن 3000 آلاف قطعة يوميًّا، ومن أهم ما ينتجه المصنع البدل والسترات والخوذات.







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