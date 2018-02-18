شاهد بالصور.. استعدادات الاتحاد لمواجهة الشباب

المواطن – مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة الشباب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالعميد استعدادًا للمواجهة الهامة أمام نظيره الشباب، يوم الجمعة المقبل.

واجتمع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التشيلي لويس سييرا، مع اللاعبين قبل بداية التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، من أجل مناقشة بعض الأمور الفنية، وبرنامج التحضيرات للمرحلة المقبلة.

ووجه المدرب التشيلي لويس سييرا، اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الفتح، أمس السبت، وانتهت بالتعادل السلبي، إلى أداء تدريبات استرجاعية، فيما خاض باقي اللاعبين الحصة التدريبية، والتي اشتملت على نواحي لياقية وفنية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الشباب، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الملك عبدالله الدولي.







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