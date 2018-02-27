شاهد بالفيديو.. كيف سخر الإعلامي المصري عمرو أديب من تدريبات الجيش القطري

المواطن - القاهرة :

استعرض الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر برنامجه “كل يوم” الذي يذاع عبر نافذة On E، مقطع فيديو يبرز جانبًا من تدريبات الجيش القطري ومحاولة تصديه لمحاولة تسلل، معلقًا عليه بالسخرية والتهكم.

وقال أديب أثناء عرض شريط الفيديو: ” أوعى، دي حاجات إحنا مش قدها، دي حاجات بتحصل في اللاي…”، مُضيفاً، “ده الفرق بين جيشنا القوي وبين الجيوش التانية، شوف جايبين متسلل بيجري إزاي، بيقول أنا متسلل، تعال يا متسلل ده جيش جياي(جرار).

كما قارن خلال برنامجه بين بطولات الجيش المصري ورجاله في مواجهة الإرهاب مثل الشهيد “منسي”، في إشارة إلى الضابط أحمد منسي الذي استشهد في موجهات مع الإرهابيين في سيناء.

وليست هذه المرة الأولى التي يسخر فيها أديب من تدريبات الجيش القطري خلال برنامجه “كل يوم”، عبر فضائية “on E”، وهو يرقص ساخرًا من تدريبات القوات المسلحة القطرية، وانقسمت شاشة القناة آنذاك إلى نصفين الأول لعمرو أديب وهو يرقص والثاني لتدريب للجيش القطري.

وخلال تلك الحلقة قال أديب ساخرًا “طبعًا لازم نخاف من الجيش القطري الرهيب اللي قوته دي مفيش حد يقدر عليها.. أنا مش جايلي نوم يا جماعة من امبارح من ساعة ما عرفت الموضوع ده.. الجندي القطري يا جماعة مرعب ولازم نخاف منه”.

وبدأت سخرية أديب بعد تصريحات نُسبت لوزير الثقافة والإعلام القطري السابق محمد الكواري، بأن قطر يمكنها احتلال مصر في نصف ساعة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :