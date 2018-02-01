شاهد بالفيديو .. مهارات خاصة من ميسي في التدريبات

المواطن - محمد سمعه

يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، واحدًا من أساطير كرة القدم في تاريخ اللعبة.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج صدى الملاعب، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فيديو لمهارات ميسي في تدريبات البارسا.

وظهر الفيديو بعنوان “ميسي موهوب بالفطرة” في إشارة واضحة على الموهبة التي يمتلكها الساحر الأرجنتيني.

يذكر أن ميسي لم ينجح طوال مسيرته الكروية في الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الأرجنتيني.

وكان ميسي قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب مونديال 2014 والذي أقيم في البرازيل في ذلك الوقت، لكن المنتخب الألماني نجح في الفوز باللقب بعد هزيمته للأرجنتين بهدف

نظيف.







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