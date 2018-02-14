شاهد بالفيديو .. وطن بلا مخالف في معرض #الجوازات في الجنادرية

المواطن ـ الرياض

تسلط صحيفة “المواطن” الضوء على جناح وطن بلا مخالف، التابع لمعرض المديرية العامة للجوازات، في مهرجان الجنادرية 32، ونتائج الحملة وآخر ما توصّلت إليه.

وأوضح الملازم مصعب الشيباني، خلال شرحه لـ”المواطن“، أنَّ إجمالي عدد المستفيدين، تجاوز الـ758 ألفًا، غادر منهم 733 ألف مخالف، من 140 جنسية مختلفة.

وبيّن أنَّ “حملة الجنسية الباكستانية تصدّروا الوافدين المخالفين، تلاهم المصريون، فيما حلّ الوافدون المخالفون من الجنسية الهندية ثالثًا”.

وأشار إلى أنَّ “قسم وطن بلا مخالف في جناح الجوازات بمهرجان الجنادرية 32، يشرح المخالفات والعقوبات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل”.







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