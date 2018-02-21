شاهد.. تصرف طريف من يزن الطفل الوسيم في مداخلة تلفزيونية

المواطن- الرياض

موقف طريف شهدته قناة العربية، بعد أن أجرت مداخلة مع الطفل السعودي يزن بن زايد القحطاني، المعروف بجماله، والذي انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بداية المداخلة، بدا وكأن الطفل مغتاظ من أمر ما، فقبل أن تبدأ بالمداخلة كان يتحدث مع أحد ما أمامه بغضب، ليحاول الإعلامي وزميلته محاورة الطفل والحديث عن حياته.

ولكن كانت إجابة الطفل على أغلب الأسئلة الموجهة له “أزعجتوني”، كما أنه حاول أكثر من مرة نزع الميكروفون من أذنه لإنهاء المداخلة.



ويزن بن زايد طفل سعودي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صوره التي تنشرها له والدته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ كونه يتمتع بلامح عربية جميلة، ومتى أن انتشرت صور الطفل انهالت التعليقات بجمال الطفل وأصبح من أشهر الأطفال على مواقع التواصل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :