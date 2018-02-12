شاهد.. تعليق الشيخ سليمان الماجد على قلة الأمطار في المملكة

المواطن- الرياض

شدد قاضي الاستئناف السابق، الشيخ سليمان الماجد، على ضرورة ألا يكون الإنسان متحدثًا عن الله عز وجل، وناطقًا باسم البارئ جل جلاله.

وحذر في حواره على قناة رسالة من أن يقول البعض بسبب قلة الأمطار في المملكة وكثرتها في أوروبا: إن “‘هؤلاء منعمون لأن الله يحبهم، وهؤلاء مبتلون لأن الله يبغضهم”.

وتساءل الماجد: “ماذا يدريك أن القحط في المملكة بسبب الذنوب والمعاصي؟ موضحًا أن نهج السلف الصالح أنهم كانوا يتخوفون من أن يكون هذا بسبب الذنوب.

وقال: إن الله عز وجل قد يجعل من النعمة استدراجًا، وكل هذا ثابت في كتاب الله وسنة نبيه.







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