شاهد.. جرذان الحوثي تهرب من نيران الشرعية في اليمن

المواطن ـ الرياض

هربت ميليشيا الحوثي الإيرانية من نيران الشرعية في اليمن كالجرذان.

وأظهر مقطع فيديو لإحدى العمليات الهجومية التي نفذتها قوات الشرعية مدعومة بالتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، أحد المواقع في الأراضي اليمنية ويظهر عناصر الميليشيا وهي تفر من نيران قوات الشرعية بشكل يدل على الجبن والخسة.

فيديو لإحدى العمليات الهجومية التي نفذتها قوات الشرعية مدعومة بالتحالف في إحدى المواقع في الأراضي اليمنية ويظهر عناصر الميليشيا وهي تفر من نيران قوات الشرعية@almowatennet https://t.co/HoiY1ksdlS pic.twitter.com/nWNqB8Wl6X — صحيفة المواطن (@almowatennet) February 21, 2018







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