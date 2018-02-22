شاهد.. جرذان الحوثي تهرب من نيران الشرعية في اليمن

شاهد.. جرذان الحوثي تهرب من نيران الشرعية في اليمن

2018/02/22
الساعة 12:42 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ الرياض

هربت ميليشيا الحوثي الإيرانية من نيران الشرعية في اليمن كالجرذان.

وأظهر مقطع فيديو لإحدى العمليات الهجومية التي نفذتها قوات الشرعية مدعومة بالتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، أحد المواقع في الأراضي اليمنية ويظهر عناصر الميليشيا وهي تفر من نيران قوات الشرعية بشكل يدل على الجبن والخسة.

 




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