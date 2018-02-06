شاهد.. حملة نظافة بالتزامن مع زيارة الفيصل تحرج أمانة الطائف

المواطن – محمد صيام

بالتزامن مع زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إلى الطائف، هاجم عشرات المغردين أمانة المحافظة وأطلقوا عليها وابلًا من الاتهامات بالتقصير والمماطلة في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية.

وتأتي زيارة الأمير الفيصل ضمن جولة تشمل المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، وخلالها سيتفقد سير العمل في مشروع الطائف الجديد الذي يتضمن إنشاء مطار دولي جديد بالإضافة إلى واحة تقنية ومدينة صناعية ومدينتين أخريين جامعية وسكنية، فضلًا عن مدينة عكاظ السياحية والثقافية.

حملة نظافة

وتداول المغردون، مقطع فيديو يوثق مجموعة من العاملين يطلون تراب إحدى الحدائق باللون الأخضر، عشية زيارة الأمير الفيصل، موجهين انتقادات لاذعة لتقصير الأمانة واهتمامها بالحدائق فقط أمام رقابة ولاة الأمر.



وغرّد أحد المواطنين: “نعرف بزيارات المسؤولين إلى الطائف، من خلال حملات النظافة والأزهار الموزعة في الشوارع، وبعد المغادرة تختفي المظاهر الخضراء بقدرة قادر”، وكتب آخر: “الطائف تحتاج الكثير من الاهتمام، مقارنة بالمحافظات المجاورة لها، ولا نراها نظيفة وتحظى بالاهتمام إلا مع زيارة أحد المسؤولين”.

تبرير

وأمام تلك التغريدات، أعلنت أمانة الطائف عبر حسابها الرسمي في تويتر، عن براءتها من مقطع الفيديو الرائج، مؤكدة أن “ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صبغ إحدى الحدائق باللون الأخضر داخل الحرم الجامعي بالطائف ليس للأمانة علاقة فيه، وليس من اختصاصها”

والتبرير الذي قدّمته الأمانة لم يعفِها من المسؤوليات الأخرى والتقصير الذي اشتكى منه بعض المغردين، في مجالات مختلفة، داعين الأمير الفيصل إلى اتخاذ إجراءات حازمة من شأنها تطوير المحافظة وتوفير جميع الخدمات للسكان.

مشاريع متعثرة

وأوضح المواطن أحمد الشريف، أن “المدينة تفتقر لأدنى مستويات الخدمة والمرافق التي لا تليق بمكانتها التاريخية والسياحية”.

وكتب مواطن آخر: “مدينتنا تقبع في الفساد منذ عقود، نطالب سمو أمير منطقة مكة بوضع حل لهذه المدينة الجميلة التي لم تجد اليد الحنونة التي تنتشلها من الركود التي هي فيه، مدينتنا تحتاج إلى طرق فرعية ورئيسية وإلى مخططات وإلى خدمات كثيرة”.

وتساءل مغرد ثانٍ، عن “مشاريع شمال الطائف؟ عن كوبري الشاحنات الجديد ما هو مصيره؟ وإنارة طريق الرياض من كوبري المطار إلى كوبري عكاظ؟ وما هو مصير مخططات العرفاء، ومتى يتم الاهتمام بخدمات البنية التحتية لها؟”.







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