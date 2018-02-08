شاهد.. راوغ بالجيب في خميس مشيط فعاقبه المرور بأعلى عقوبة

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

قبض مرور عسير على قائد سيارة جيب سار على طريق خميس مشيط المدينة العسكرية بتهور وراوغ بين المركبات، بالإضافة إلى أنه مارَس التفحيط.

وأكد مصدر أمني بمرور عسير أنه تم تكليف وحدات البحث لإجراء البحث والتحري عن المركبة وقائدها ليتم التوصل إلى معلومات ساعدت في ضبط المركبة والقبض على قائدها رغم عدم توفر معلومات عن لوحة المركبة.



وأوضح المصدر أنه تم حجز المركبة وإحالة القضية إلى الهيئة المرورية لإصدار قرار بحقه بالحد الأعلى من العقوبة يتضمن التوقيف، وحجز المركبة وعقوبة مالية وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.







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