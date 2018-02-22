شاهد.. رد فعل غاضب من الجمهور بعد مباراة النصر والباطن

المواطن - مروة نبيل

عبَّرت جماهير مباراة النصر والباطن التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، عن غضبها من خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدف نظيف وتوديع منافسات بطولة كأس الملك بطريقتها الخاصة.

ونشرت قناة “دوري بلس” على موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو أظهر قذف جماهير العالمي الغاضبة اللاعبين والجهاز الفني بزجاجات المياه بعد مباراة النصر والباطن وطالت إحداها رئيس مجلس الإدارة، سلمان المالك، الذي نزل إلى أرضية ملعب اللقاء لإخراج اللاعبين.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تسجيل هدف المباراة الوحيد في مرمى النصر عن طريق لاعبه المتألق جوناثان بينتيس، الذي نجح في هز شباك العالمي في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول.

وحاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تسجيل هدف التعادل في مرمى الباطن، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ولم ينجح اللاعبون في هز شباك الفريق السماوي، ليُودع منافسات بطولة كأس الملك من دور الـ8.

وكان يأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعويض خسارتهم قبل بضعة أيام أمام الباطن في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن الفريق السماوي واصل تحقيق المفاجآت وأطاح بالعالمي من كأس الملك.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خسارة بثلاثية نظيفة أمام الباطن في منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 31 نقطة.







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