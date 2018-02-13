شاهد.. سائق شاحنة يسير بضعف السرعة المحددة ومطالب بمعاقبته

المواطن - فهد القحطاني

قاد سائق متهور شاحنة تابعة لإحدى الشركات بسرعة 140 كم/ الساعة، متجاوزًا عددًا من المركبات الصغيرة وغير مبالٍ بالسرعة المحددة على الطريق الرابط بين مربة بعسير ومحافظة الدرب في جازان.



والسرعة المحددة هي 80 كم/ الساعة للشاحنات، ليثير تصرف سائق الشاحنة حالة من الغضب بسبب عدم تقيده بأنظمة المرور واحترامه للقوانين، بالإضافة إلى عدم احترامه لأراوح سالكي الطريق وتعريضهم للموت.

وطالب مغردون على “تويتر”، بمحاسبة السائق المتهور وإنزال أشد العقوبة عليه؛ ليكون عبرةً لغيره من السائقين المتهورين.







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