شاهد.. سجين في تبوك يصافح زوار الجنادرية بصورة البِرّ

المواطن - الرياض

من خلف قضبان الحديد، كان للبر لوحة رسمتها ريشة أحد النزلاء من سجون منطقة تبوك، أعطت دلالة واضحة على عظم بر الوالدين، متجاوزة كل القيود الزمانية والمكانية.

وحصلت اللوحة على اهتمام زوار جناح السجون في الجنادرية بما تحمله في تفاصيلها ومدلولاتها، قبلة على جبين الوالد كانت كفيلة بتحريك مشاعر وأحاسيس كل من شاهدها.

يقف خلف اللوحة نزيل قد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سجون منطقة تبوك، شمله عفو شهر رمضان المبارك بعد أن أمضى نصف المحكومية مستفيداً من قواعد وضوابط تخفيض المحكومية المرتبطة بحسن السيرة والسلوك.







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