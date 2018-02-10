شاهد.. سقوط إرهابي حاول الهرب من درنة متنكرًا في زي امرأة!

المواطن- متابعة

ألقى مكتب مكافحة الإرهاب، التابع لقوات الجيش الليبي، القبض على عنصر إرهابي متنكر بزي سيدة منتقبة كان في محاولة تسلل للهرب من مدينة درنة المحاصرة من قوات الجيش.

وقال مصدر أمني ليبي: إن عملية القبض على العنصر تمت، أمس الجمعة، في بوابة كرسة غربي درنة، وهو متنكر في زي سيدة منقبة داخل سيارة أجرة، حيث تعرف أفراد الأمن على حقيقة شخصيته بعد شكوك حوله، وتأكد أفراد الأمن من أنه الإرهابي “سفيان عبدالرحمن عطية” أحد عناصر مجلس شورى درنة الإرهابي، ومن مواليد سنة 1995م.



وتنكر الإرهابي في جلباب نسوي ووضع كحلًا في عينيه وطلاء أظافر وحليًّا نسائيًّا لزيادة إخفاء شخصيته، معترفًا خلال الفيديو بأنه عنصر تابع لمجلس شورى المدينة بعد أن كان من عناصر تنظيم داعش.







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