شاهد.. سيدة جريئة تدافع عن زوجها بمسدس

شاهد.. سيدة جريئة تدافع عن زوجها بمسدس

2018/02/06
الساعة 2:18 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن- متابعة

هجوم عنيف تعرض له رجل من أشخاص مجهولين في منطقة كاكوري، ولكن زوجته تمكنت من إنقاذه بعدما أطلقت الرصاص عدة مرات من مسدس.

 

 

وأظهر مقطع فيديو الرجل وهو يتحدث مع شخص آخر خارج منزله عندما شن 4 رجال هجومًا عليه.

وظهرت زوجته من العدم وهي تحمل مسدسًا في يدها، وبدأت بإطلاق النار ناحية المعتدين لتفريقهم وإبعادهم عن زوجها.




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