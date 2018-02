شاهد.. سيدة جريئة تدافع عن زوجها بمسدس

المواطن- متابعة

هجوم عنيف تعرض له رجل من أشخاص مجهولين في منطقة كاكوري، ولكن زوجته تمكنت من إنقاذه بعدما أطلقت الرصاص عدة مرات من مسدس.

#WATCH Man attacked by unknown assailants is saved by gun toting wife in Lucknow district's Kakori. Police begin investigation (4.2.18) pic.twitter.com/7bfp9600WN

— ANI UP (@ANINewsUP) February 5, 2018