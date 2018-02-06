شاهد.. سيدة جريئة تدافع عن زوجها بمسدس

المواطن- متابعة

هجوم عنيف تعرض له رجل من أشخاص مجهولين في منطقة كاكوري، ولكن زوجته تمكنت من إنقاذه بعدما أطلقت الرصاص عدة مرات من مسدس.

#WATCH Man attacked by unknown assailants is saved by gun toting wife in Lucknow district's Kakori. Police begin investigation (4.2.18) pic.twitter.com/7bfp9600WN — ANI UP (@ANINewsUP) February 5, 2018

وأظهر مقطع فيديو الرجل وهو يتحدث مع شخص آخر خارج منزله عندما شن 4 رجال هجومًا عليه.

وظهرت زوجته من العدم وهي تحمل مسدسًا في يدها، وبدأت بإطلاق النار ناحية المعتدين لتفريقهم وإبعادهم عن زوجها.







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