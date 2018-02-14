شاهد.. ضابط كبير منشق عن الحوثيين: آخرون يريدون الانشقاق ولكن!

المواطن- عبدالرحمن دياب

كشف نائب رئيس الملتقى العسكري للقوات المسلحة والأمن التابعة لميليشيات الحوثي سابقًا، العميد جميل المعمري، خفايا تصرفات الميليشيات في صنعاء بعد إعلانه الانشقاق عنهم وانضمامَه لقوات الشرعية في عدن.

وقال المعمري: إن الميليشيا تعمدت تهميش القيادات العسكرية واغتيالهم، كما تزج بالشباب اليمني في المحارق، موضحًا أن الحوثيين زادت غطرستهم واتهام الجميع بالخيانة؛ حيث لا يثقون بأحد الآن.



وتابع أن الحوثيين الآن يتعاملون مع الناس بعنجهية ولا يسمحون لأحد بالعمل بجانبهم إلا لو كنت منهم ويوجد نفس الجانب العقائدي، كاشفًا أن هناك الكثيرين يريدون الانشقاق عن الحوثيين، ولكن عدم إتاحة الفرصة لهم بمغادرة صنعاء تمنعهم؛ لأنهم أصبحوا في سجن كبير.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :