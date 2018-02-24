شاهد.. طائرة تتدخل لإنقاذ مواطن علق في جبال الديسة

المواطن- تبوك

أنقذ الدفاع المدني في ضباء مواطنًا كان عالقًا في أحد الجبال في منطقة جبال الديسة.

وأوضح الدفاع المدني على موقع “تويتر”، أنه تم نقل المواطن العالق إلى المستشفى للعلاج بواسطة طائرة الإنقاذ الجوي المساند من قاعدة الملك فيصل الجوي بتبوك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية التي قد تصل إلى أقل من 2 كم على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية.

كما يُتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية.







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