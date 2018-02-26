شاهد لأول مرة.. نقل حي ومباشر لجراحة قلب مفتوح عبر سناب صحة الشرقية

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الشرقية، بث سناب وزارة الصحة في نقل حي ومباشر عملية قلب مفتوح استغرقت 5 ساعات متواصلة في مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام .

وأجريت العملية لمواطن في العقد السادس من عمره كان يعاني من السمنة المفرطة وضيق التنفس .

وتم على الهواء مباشرة نقل تفاصيل العملية الجراحية من داخل غرفة العمليات في حساب وزارة الصحة على سناب شات، حيث تم استبدال أحد الصمامات واستبدال الشريان الأورطي بسبب انتفاخ شديد بالشريان.

وتكللت العملية بالنجاح ويتمتع المريض بصحة جيدة ووضعه مستقر وتم تنويمه تحت الملاحظة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود.







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