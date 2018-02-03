شاهد.. منافس السيسي يرد على المشككين في مؤهله: كلام فارغ

المواطن- عبدالرحمن دياب

رد المرشح الرئاسي المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، حول المشككين في حصوله على مؤهل عالٍ، قائلًا: “كلام فارغ وليس له قيمة من أشخاص تريد عمل زوبعة لا يوجد لها داعٍ”.

وأضاف موسى، خلال تصريحات إعلامية: “قدمت كل الأوراق المطلوبة مني للجنة العليا للانتخابات، ولو هناك ثغرة في ورقة واحدة لن يتم قبولها”.

وتابع: “من يطعن في الهيئة الوطنية للانتخابات إما الرئيس عبدالفتاح السيسي أو أنا، ومصر مستهدفة من الإرهابيين وتركيا وقطر.. ونواجه زوبعة بمنتهى القوة”.

وأردف: “أنا أقوم بعمل واجب وطني، ومصر بحاجة إلى منافسة شريفة”.







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