شاهد.. موقف محرج بين محمد عبده وسارة دندراوي على الهواء

المواطن- عبدالرحمن دياب

موقف طريف جمع بين فنان العرب محمد عبده والإعلامية سارة دندراوي على الهواء مباشرة، خلال مداخلة هاتفية لمحمد عبده للحديث عن كواليس مهرجان الجنادرية وأبريت “أئمة وملوك”.

وفي بداية المداخلة مازح محمد عبده الإعلامية على قناة العربية، سارة دندراوي بقوله: “يا هلا يا قمر.. شو حالك”، لترد عليه بقولها: “بخير الحمد لله” بعد أن ظهر على وجهها الإحراج بعض الشيء، ولكنها ضحكت بقولها: “نحن على الهواء أبو نورة”.

وأعاد محمد عبده السؤال إلى الإعلامية: “طراوة.. كيفك”، لترد “أبو نورة نحن على الهواء” ليرد محمد عبده “أهلًا وسهلًا”، لتسأله بعدها الإعلامية عن آخر استعدادات مهرجان الجنادرية.

ولم يترك محمد عبده الموقف يمر دون أن يمازح الإعلامية ثانيةً، ليُدخل فنانين آخرين على الخط للسلام عليها، وهم: راشد الفارس وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله ورابح صقر وماجد المهندس.

ودخلت سارة دندراوي في موجة ضحك على الهواء بسبب الموقف، لتقول له: “ما هذه المفاجأة يا أبو نورة”، ليرد عليها “لتكوني مزهزهة على الهواء”، لتعقب ضاحكة: “ما لحقنا نخلص من الأولى يا أبو نورة”.







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