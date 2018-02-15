شاهد.. موقف محرج لتيلرسون في قصر الرئاسة اللبناني

المواطن - بيروت

تعرّض وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، لموقف محرج خلال زيارته لقصر الرئاسة اللبناني ضمن جولته الإقليمية في المنطقة، حيث اضطُر للانتظار عدة دقائق قبل أن يستقبله نظيره اللبناني جبران باسيل؛ تمهيدًا لمقابلته الرئيس ميشال عون لإجراء محادثات.

وأظهر مقطع فيديو متداول تيلرسون، جالسًا في غرفة وبجواره مقعد شاغر قبل دخول باسيل لمصافحته، إضافةً إلى عدم استقبال موكبه، فيما بدا خروجًا على العرف الدبلوماسي.

وعلّق مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية على الواقعة نافيًا وجود أي خلل أو تقصير بروتوكولي، مشيرًا إلى أن تيلرسون حرص على تدوين شكره على الاستقبال الحار في سِجِل التشريفات، مؤكدًا على أن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :