شاهد.. هكذا خدم ملوك المملكة الحرمين الشريفين

المواطن- الرياض

توالى الملوك على المملكة، ولم يبخل أيٌّ منهم عن تطوير الحرمين الشريفين والحفاظ عليهما وتطويرهما ليتسعا لضيوف الرحمن.

وأظهر مقطع فيديو تأكيد ملوك السعودية على خدمة الحرمين الشريفين والحفاظ عليهما، ليكون توثيقًا ضد المتآمرين على المملكة والداعين لتدويل الحرمين.

وبين الفيديو أن بداية خدمة الحرمين الشريفين كانت بالملك عبدالعزيز آل سعود وكلمته في منى سنة 1938، وبعدها كلمة الملك سعود بن عبدالعزيز التاريخية في الحرم المكي، وبعد ذلك خطبة الحج للملك فيصل بن عبدالعزيز في عام 1967.

وبعدها كانت خطبة الملك خالد بن عبدالعزيز أثناء غسيل الكعبة المشرفة، ثم بعدها خطبة الملك فهد بن عبدالعزيز سنة 1986، ثم بعد ذلك تأكيد الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مقابلة تلفزيونية، وأخيرًا كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في المدينة المنورة سنة 2016 التي أكد فيها أنه خادم للحرمين الشريفين.







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