شبيه آيفون X بأقل من 160 دولارًا

المواطن- متابعة

طرحت شركة “أوكيتيل” الصينية هاتفها الجديد الشبيه بآيفون X، في الأسواق.

وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، أطلقت الشركة على هاتفها الجديد اسم “أوكيتيل U18″، موضحةً أنه يتشابه بشكل كبير جدًّا مع آخر هاتف أصدرته شركة “أبل” الأميركية.

ولفت الموقع إلى أن قيمة الهاتف لا تتجاوز 160 دولارًا، مقارنة مع آيفون X، الذي تبدأ أسعاره من 1000 دولار.

ويتوفر “أوكيتيل U18” على واجهة أمامية زجاجية بدون زر رئيسي، كما أنه يضم خاصية Face ID (نفس اسم الخاصية في آيفون X).

أما بخصوص الكاميرا الخلفية فتتوسط الهاتف بشكل عمودي، بخلاف تلك الموجودة في “آيفون X”، حيث جاءت في الجهة اليسرى من الجهاز.







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