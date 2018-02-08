شراكة بين وزارة الاتصالات ومسك لتنمية وتمكين الشباب في التقنية والابتكار

المواطن - الرياض

في خطوة تهدف إلى تحقيق التبادل المعرفي وتوطين القدرات أبرمت اليوم في الرياض مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الشباب والشابات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبما يساهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية وبما يحقق أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠. ووقع الاتفاقية معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وبدر بن محمد العساكر الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” مسك الخيرية”.

ووفقًا لمذكرة التفاهم فسيتم التعاون في تمكين الشباب والشابات في المملكة العربية السعودية من خلال تطوير برامج تدريبية لدعم بناء قدرات الشباب السعودي مع المؤسسات المحلية والمؤسسات العالمية العليا بالإضافة إلى مركز لرعاية المطورين ورواد الأعمال التقنية والتعاون على إقامة الفعاليات والمسابقات ذات العلاقة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وصرح المهندس عبدالله بن عامر السواحة أن الشراكة الاستراتيجية مع مسك الخيرية تأتي ضمن إطار خطة عمل وأهداف الوزارة لعام 2020م والتي تشمل التركيز على تنمية قدرات رأس المال البشري وزيادة فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخلق 20 ألف فرصة عمل ضمن هذا القطاع وتدريب 20,000 شاب سعودي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2020م. وأفاد السواحة أن مسك الخيرية هي الشريك الأمثل لتمكين الشباب والشابات وتحقيق التكامل بين القطاع العام والقطاع غير الربحي في تحقيق رؤية السعودية 2030 “.

وتتضمن الشراكة الاستراتيجية أربعة محاور أساسية، أولها توفير برامج تدريبية في عدد من معارف التقنية بما في ذلك: تطوير التطبيقات، وأساسيات البرمجة، وتحليل الأعمال، وإنترنت الأشياء، وتطوير الشبكة، والذكاء الصناعي ، والأمن السيبراني، وإدارة المنتجات، وتصميم تجارب المستخدم، والحوسبة السحابية والمهارات المهنية لضمان استعداد المتدربين للانضمام إلى سوق العمل عند الانتهاء من البرامج.

ويتضمن المحور الثاني مبادرات إنشاء برامج الزمالة والتدريب الداخلي الموجهة نحو مجتمع تقنية المعلومات والاتصالات بالتعاون مع رواد التقنية وأعرق الجامعات في العالم. ويتمركز المحور الثالث على إنشاء مركز ابتكار مشترك لدعم المطورين وأصحاب المشاريع التكنولوجية من خلال رعاية مجتمع تقنية المعلومات والاتصالات على مختلف المستويات مثل مراحل التعليم الأولية، والتعليم العالي، والشباب المهنيين. ويهدف هذا المركز إلى تمكين التعلم من الأقران والمساعدة على نمو وتعزيز مجتمع تقنية المعلومات والاتصالات. ويتضمن المحور الرابع اقامة الفعاليات والمسابقات ذات العلاقة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية”، هي مؤسسة خيرية غير ربحية تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة في المملكة العربية السعودية، من خلال التركيز على الشباب وتقديم الفرص التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم. وتسعى المؤسسة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال مبادراتها وشراكات استراتيجية مع رواد القطاعات العامة والخاصة حول العالم.







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