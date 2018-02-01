شرطة المدينة المنوّرة تحل لغز سرقة بطاقات إعادة الشحن

المواطن ـ عبدالرحمن المحمادي ـ المدينة المنورة:

أطاحت شرطة منطقة المدينة المنوّرة بمقيم عربي وآخر مخالف في العقد الرابع من العمر، تورّطا في سرقة بطاقات إعادة شحن بقيمة 680 ألف ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، أنه بالإشارة إلى البلاغ الوارد لمركز شرطة العقيق من قبل إحدى شركات الخدمات الإلكترونية عن سرقة بطاقات إعادة الشحن، من أحد مكاتبها، والتي تقدر قيمتها بحوالي ستمائة وثمانون ألف ريال.

وأشار إلى أنه “نظراً لاحترافية الجناة وعدم توفر دلائل عليهم ، فقد وجه سعادة مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي الشهراني بتشكيل فريق بحثي على قدر عالي من الكفاءة من إدارة التحريات والبحث الجنائي لكشف غموض الجريمة”.

وأضاف: “وفقاً للإجراءات المتخذة من زرع المصادر السرية في المواقع الذي يحتمل تواجد الجناة بها، لتصريف المسروقات وتتبع خيوط الواقعة، فقد تمكن الفريق من معرفة هوية الجناة ووضعهم تحت المراقبة، وبعد تحديد موقعهم على أحد الطرق السريعة جرى التنسيق مع قوة أمن الطرق، وإعداد كمين محكم لهم، وبفضل الله تم القبض عليهم، واتضح أنهما شخصان من جنسية عربية، في العقد الرابع من العمر، أحدهما مخالف لنظام الإقامة والعمل”.

وبيّن أنه “جرى تسليمهما لمركز الشرطة، وبسماع أقوالهما اعترفا بقيامهما بالسرقة والدلالة على مكان المسروقات، الذي اتضح تصريف جزء بسيط منها”، لافتًا إلى أنه “تمت إحالتهما لفرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.

واختتم القحطاني البيان، موضحًا أنَّ “شرطة منطقة المدينة المنورة ‏تهيب ‏بجميع أصحاب المحلات التجارية أن يكون لهم الدور الإيجابي في المحافظة على ممتلكاتهم ‏الثمينة ‏واستخدام وسائل الأمن من حراسة ووضع كاميرات المراقبة”، مبرزًا أنه “تؤكد شرطة المنطقة، في الوقت ذاته، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره”.







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