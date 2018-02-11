شرطة مكة تكشف تفاصيل تبادل إطلاق النار بين حراس المدرسة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

كشفت شرطة مكة تفاصيل تبادل إطلاق النار بين حراس إحدى المدارس الحكومية صباح اليوم.

وبين المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٥هـ، تسلم مركز شرطة الشمالية بشرطة محافظة جدة محضر دوريات الأمن المبني على بلاغ مواطن في العقد الخامس من العمر يعمل حارس مدرسة.

وأوضح البلاغ أن الحارس تعرض لإطلاق نار من قِبَل مواطن في العقد الثالث من العمر يعمل حارسًا في مدرسة أخرى مجاورة نتج عن ذلك إصابته وحالته مُستقرة الآن.

وقام المتهم بعد ذلك بتسليم نفسه للدوريات الأمنية، حيث عُثر بحوزته على السلاح المُستخدم في عملية الاعتداء، وتم إيقافه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

هذا وكان مصدر مسؤول بتعليم جدة صرح لـ “المواطن ” أن الحادثة وقعت بحي الصفا بشارع أم القرى، ولم يكن أي طلبة متواجدة داخل المدرسة.

وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية تسلمت ملف التحقيق في القضية لكشف ملابساته ومحاسبة المتسببين في إطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر.







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