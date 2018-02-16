شي_تتميز_فيه_الكويت .. يشرق عليها صباحان

المواطن - سعد البحيري

أشاد عدد من المغردين الكويتيين والسعوديين بالعلاقات التي تجمع البلدين قيادة وشعبًا والتفاهم الحاصل في كل المجالات.

وأطلق المغردون وسمًا بعنوان “#شي_تتميز_فيه_الكويت ” على موقع تويتر، عددوا فيه المزايا التي تتمتع بها الكويت شعبًا ودولة.

في البداية قال حساب حب الوطن فرض: ما يميزنا في الكويت محبتنا وعشقنا لمملكة عربية اسمها المملكة العربية السعودية.

وقال “بوجاسم” : إن أهم ما يميز الكويت أنه كل يوم يشرق عليها صباحان في إشارة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر.

وأضاف طالب شلاش: أمير وقائد جعل لكلمة إنسان معنى جديدًا ورائعًا حمى دستور بلاده وخرج بها من كل الأزمات يعمل والشعب ينام، يلف العالم يصنع للكويت مجدها، نذر نفسه لخدمة وطنه استطاع أن يجعل العدو يدعو له بطول العمر قبل الصديق أبونا وتاج رأسنا صباح أبو ناصر.

أما خالد المطيري فلفت انتباهه الفن الكويتي حيث قال: تتميز بعبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي والمفيدي وغانم الصالح والصلال والعيدروسي وحياة وسعاد وعبدالكريم عبد القادر وعوض دوخي ومحمود عبداللطيف الكويتي وعبداللطيف البناي وبدر بورسلي.

وقال المحامي خالد الجويسري: أهم ما يميز الكويت أنه بالأزمات يكون أهلها صفًا واحدًا خلف القيادة.

وأضاف فيصل الحارثي بقوله:

كلش مميز في كويت الكرامة

وأكثر تميز عندها أحلى صباحين

صباح الأحمد فيه عز وكرامة

وصباح وجه الكويت أجمل تلاحين

أما عبدالله الشلاحي فقال: الكويت ترعانا من المهد إلى اللحد.. من أول يوم تولد به لك راتب شهري يضاف لراتب والدك.. بعد الثانوية تدرس الجامعة أو ما هو أقل منها “مجاناً” إضافة إلى مكافأة شهرية.. علاج مجاناً…لا ضرائب خدمات مجانية لا تحصى.. يمنح لكل مواطن متزوج سكنًا بقسط رمزي جداً.. لله درك يا وطن.







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