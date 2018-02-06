صحة القصيم تبدأ تسجيل تطعيمات المواليد إلكترونيًا

المواطن - القصيم

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الصحة العامة، تسجيل تطعيمات المواليد ببرنامج حصن الإلكتروني، بعد أن نجحت في تسجيل 986 مولودًا ومولودة ، مع بداية العام 2018م ، في عدد من مستشفيات المنطقة.

وبينت صحة القصيم، أن تسجيل تطعيمات المواليد في برنامج حصن الإلكتروني يأتي انطلاقًا من توجيهات وزارة الصحة بعد إطلاق الخدمة للحصول على معلومات كاملة ودقيقة لفئة المواليد مما سينعكس على متابعة ورفع نسبة التغطية بالتطعيمات الأساسية.

وأشارت إلى أن إدارة مكافحة الأمراض المعدية ونواقل المرض بالصحة العامة بصحة المنطقة بدأت بتفعيل هذه الخدمة في المستشفيات الحكومية والخاصة كمرحلة أولى في برنامج حصن الإلكتروني، حيث يتم تسجيل تطعيمات المواليد من قبل مشرفات التطعيم في المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص، وقد تم البدء بهذه الخدمة مع مطلع العام الميلادي 2018.

وأكدت الشؤون الصحية أن هذه البرامج الإلكترونية توثق الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهل الرجوع إليها عند الحاجة وإيجاد قاعدة بيانات متكاملة للمراجعين .