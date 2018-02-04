صخرة نادي برشلونة يغيب وظهور نجم جديد‎

المواطن – مروة نبيل

تعرض نادي برشلونة لضربة موجعة، قبل مباراته المقبلة في الليجا أمام فريق خيتافي، ضمن مباريات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإسباني، المُقرر إقامتها، يوم 11 فبراير المقبل.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن نادي برشلونة سيفقد اللاعب الفرنسي الدولي صامويل أومتيتي، خلال المباراة المقبلة أمام خيتافي؛ بسبب تراكم البطاقات.

وتلقى اللاعب الفرنسي أومتيتي، بطاقة صفراء في الدقيقة 58 من المباراة التي جمعت بين نادي برشلونة وإسبانيول، وذلك بعد احتجاجه على قرار حكم اللقاء بعدم منحه خطأ.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك فرصة قوية لظهور ياري مينا، بقميص نادي برشلونة أمام خيتافي، ليلعب بجوار جيرارد بيكيه في قلب الدفاع.

يُذكر أن مباراة نادي برشلونة وإسبانيول شهدت تعادلًا مثيرًا، ليظل برشلونة متربعًا على عرش ترتيب الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه فريق أتلتيكو مدريد.







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