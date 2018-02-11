صراع شرس وناري على ترتيب الدوري الإيطالي

المواطن - محمد سمعة

يزداد الصراع وبقوة على ترتيب الدوري الإيطالي بين الأندية الإيطالية في الموسم الحالي 2017- 2018.

وكان نادي ميلان نجح في الفوز على سبال برباعية دون رد، أمس السبت، وذلك من أجل تحسين مركزه في ترتيب الدوري الإيطالي.

وحاول ميلان بقيادة مدربه الإيطالي جينارو جاتوزو الفوز وبنتيجة كبيرة؛ من أجل حصد النقاط الثلاث وتحسين مركز الميلان في ترتيب الدوري الإيطالي.

ونجح الروسونيري في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب باتريك كوتروني في الدقيقة الثانية، وفي الدقيقة الـ65 واصل الروسونيري ضغطه وسجل كوتروني الهدف الثاني للميلان.

ومن أجل وصول ميلان لمركز جيد في ترتيب الدوري الإيطالي نجح الروسونيري في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب لوكاس بيليا في الدقيقة الـ73، ثم اختتم اللاعب فابيو بوريني بالهدف الرابع للميلان في الدقيقة الـ90.

ونجح ميلان في الوصول إلى المركز السابع برصيد 38 نقطة ليُحسن الروسونيري مركزه في ترتيب الدوري الإيطالي.

ويتصدر نادي يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي حاليًّا برصيد 62 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي نابولي صاحب المركز الثاني.

ويخوض نابولي اليوم مباراة قوية أمام نادي لاتسيو، حيث يسعى فريق الجنوب الإيطالي للفوز من أجل العودة لتصدر ترتيب الدوري الإيطالي.

وكان نادي كروتوني تعادل مع فريق أتالانتا بهدف لكل فريق ليصل أتالانتا إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة.

بينما وصل فريق كروتوني إلى المركز الـ17 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة.

ويهدف نادي يوفنتوس في الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي من أجل نيل اللقب للموسم السابع على التوالي.

يذكر أن نادي إنتر ميلان يتواجد في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة.

يسعى نادي سبال خلال الفترة المقبلة لتحسين مركزه في ترتيب الدوري الإيطالي والهروب من مناطق الهبوط خلال المباريات المقبلة.







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