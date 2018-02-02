صرف مرتب شهر لمنتسبي الجيش والأمن في اليمن

المواطن- متابعة

أمر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الجمعة، بصرف مرتب شهر لكل منتسبي الجيش والأمن في جميع الوحدات العسكرية والأمنية وبدون استثناء ابتداءً من الأحد القادم.

وبحسب وكالة سبأ، وجَّه “بن دغر” وزارة المالية بسرعة استكمال صرف مرتبات الموظفين المدنيين والمتقاعدين لشهر يناير التي توقفت بسبب الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، وفقًا لتوجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأكد توجيه رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، بضرورة الانتظام والالتزام بالعمل والدوام الرسمي ابتداءً من يوم الأحد المقبل.







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