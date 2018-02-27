صفقات بنحو 2.6 مليار ريال لصيانة محركات الطائرات الحربية الجديدة

المواطن- الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، إحدى شركات التوازن الاقتصادي، عبدالله العمُري، عن مشروع كبير مع جنرال إلكتريك ومع القوات الجوية السعودية لصيانة وعمرة محركات الطائرات الحربية الجديدة F15-S وF15- SA الجديدة ومحركات T700.

كما كشف العمري وجود اتفاقية أخرى لصيانة محركات الأباتشي والبلاك هوك مع القوات البرية ووزارة الحرس الوطني، وذلك في تصريحات إلى العربية على هامش معرض القوات المسلحة أفد 2018.

وأوضح العمري أن قيمة هذه الصفقات تبلغ نحو 2.6 مليار ريال خلال 5 إلى 7 سنوات القادمة، وستقوم باستحداث ما بين 250 إلى 300 وظيفة في السوق السعودي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توطين الصناعات العسكرية، لاسيما أن المملكة هي ثاني أكبر مستخدم لهذه المحركات بالعالم، وتشكل ما يقارب 45% من التكاليف المساندة في وزارة الدفاع على الطائرات الحربية.







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