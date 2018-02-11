صلاح يعود لصدارة هداف الدوري الإنجليزي‎ بهذه الطريقة

المواطن - مروة نبيل

ابتعد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول عن صدارة هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حسم نجم توتنهام هوتسبير هاري كين الصدارة لصالحه، وانتزع نجم مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو الوصافة.

وشهدت منافسات البريميرليج صراعًا قويًا بين محمد صلاح وهاري كين على هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم طوال الجولات الماضية، وظل الثنائي يتنافسان على المركزين الأول والثاني.

ونجح المتألق سيرجيو أجويرو في تسجيل سوبر هاتريك، مساء أمس السبت، في مرمى ليستر سيتي، ليقود مانشستر لتحقيق فوز كاسح بخمسة أهداف مقابل هدف، ويحتل المركز الثاني في قائمة هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

وأصبح هاري كين في صدارة هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 23 هدفًا، يليه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو برصيد 21 هدفًا، ثم محمد صلاح المتألق مع ليفربول هذا الموسم، بنفس عدد أهداف نجم مانشستر سيتي.

وفي حالة نجاح محمد صلاح في هز شباك ساوثهامبتون بهدف وحيد في لقاء الجولة الـ27 من البريميرليج المُقامة الآن، سينفرد بوصافة هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وإذا سجل أكثر من هدف قد ينتزع صدارة هداف الدوري الإنجليزي من هاري كين.

وقاد محمد صلاح نادي ليفربول لاحتلال المركز الرابع في منافسات البريميرليج بـ51 نقطة، ويُنافس بشكل مستمر على صدارة هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفي حالة فوز الريدز في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون سيحتل المركز الثالث.







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