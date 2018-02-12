صلة تطرح تذاكر مباراة الاتحاد والفتح بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

طرحت شركة صلة الرياضية اليوم الاثنين، تذاكر مباراة الاتحاد والفتح التي ستُقام، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلنت شركة صلة الرياضية عن أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفتح عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وجاءت كالتالي؛ 20 ريالاً للموحدة، 20 ريالاً للعائلات، 315 للفضية و735 للذهبية.

وأكد حساب شركة صلة على “تويتر”، أن أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفتح المُقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “ملعب الجوهرة”، تشمل قيمة الضريبة المضافة، مُشددًا على أن تذاكر لقاء الجولة الـ22 تُباع عبر موقع مكاني.

ومن المُتوقع أن تنتفض جماهير نادي الاتحاد بعد إعلان شركة صلة الرياضية عن طرح تذاكر مباراة الفتح، لشراء تذاكر اللقاء من أجل دعم الفريق في المواجهة المهمة في الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سلبيًا في الجولة الماضية أمام نظيره القادسية، لذلك ستسعى الجماهير للإقبال على التذاكر بعد طرحها من قبل شركة صلة الرياضية، أملًا في تحسن نتائج الفريق، خاصة أن الفتح فاز في الجولة الـ21 على الشباب بهدف نظيف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول، فيما يقع الفتح في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.







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