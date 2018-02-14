صندوق سيادي روسي صيني مهتم باكتتاب أرامكو

المواطن- الرياض

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن بنوكًا روسية وصندوقًا سياديًّا روسيًّا صينيًّا مشتركًا، مهتمان بالطرح العام الأولي لـ”أرامكو” وللاستثمار في أسهمها.

وتوقع الصندوق الروسي أن يتم الاتفاق مع “أرامكو” للاستثمار في شركة Eurasia Drilling لخدمات حقول النفط في المدى القريب، مرجحًا إتمام أولى صفقات الصندوق الروسي المشترك مع “أرامكو” والبالغ حجمه مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وصرح الرئيس التنفيذي للصندوق في الرياض كيريل ديمترييف: “نتوقع إتمام اتفاق قريبًا جدًّا، كي تستثمر منصتنا للطاقة مع أرامكو السعودية في أوراسيا دريلينغ، إضافة إلى توفير خدمات لأرامكو السعودية”.







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