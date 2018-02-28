صورة.. فيصل بن بندر في حفل سفارة سيرلانكا بالمملكة

صورة.. فيصل بن بندر في حفل سفارة سيرلانكا بالمملكة

2018/02/28
الساعة 12:11 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
2010
0
طباعة
المواطن- الرياض

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية سيرلانكا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر طويق بالرياض.

وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مقر الحفل، سفير جمهورية سيرلانكا لدى المملكة محمد عزمي طاسم، وعدد من المسؤولين في السفارة.

وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

ِشارك على الفيس بوك



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :