صورة.. فيصل بن بندر في حفل سفارة سيرلانكا بالمملكة

المواطن- الرياض

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية سيرلانكا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر طويق بالرياض.

وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مقر الحفل، سفير جمهورية سيرلانكا لدى المملكة محمد عزمي طاسم، وعدد من المسؤولين في السفارة.

وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.







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