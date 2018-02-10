صور الملك المؤسس في لوحات فنيّة بالمسامير والصوف تستقطب الأعين في الجنادرية

المواطن ـ واس:

تجلت مواهب الشباب السعودي من خلال مشاركاتهم المتنوعة في مختلف المجالات بعرض أفكارهم وإبداعاتهم في أجنحة وأركان الجنادرية 32.

واستوقفت لوحة الفنان السعودي فلاح البقمي عدسة “واس” المشارك ضمن جناح مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية”، حينما يرسم صورًا فنية تشكيلية للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود – طيب الله ثراه – وصورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

واستخدم الفنان البقمي ألواحاً من الكرتون المضغوط “mdv” والمسامير والصوف لينثر إبداعاته ومهاراته الفنية أمام زوار الجنادرية على مساحة تجاوزت 10 أمتار مربعة .







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