صور توثق حضور الملك مهرجان الجنادرية.. من افتتاح الأجنحة حتى العرضة

المواطن- الجنادرية

وثقت صور وكالة “واس” رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مهرجان الجنادرية 32.

وافتتح الملك سلمان خلال مهرجان الجنادرية، أجنحة “مسك الخيرية”، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ودولة ضيف المهرجان جمهورية الهند.

كما أدى فنانون سعوديون فقرات أوبريت “أئمة وملوك”، بحضور خادم الحرمين الشريفين، وضيوف مهرجان الجنادرية 32.

وخلال حفل مهرجان الجنادرية 32 كرّم الملك سلمان الصحافي الراحل تركي السديري؛ بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

كما كرم الدكتورة خيرية بنت إبراهيم السقاف؛ بمنحها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وأيضًا كرم خادم الحرمين الشريفين الأمير الراحل سعود الفيصل؛ بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وشارك خادم الحرمين الشريفين، في أداء العرضة السعودية، خلال رعايته المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”.

وألقى الشاعر مشعل الحارثي قصيدة نبطية حماسية أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة، الجنادرية 32.

ويستقبل مهرجان الجنادرية 32 زواره غدًا على أرض القرية التراثية بالفلكلور الشعبي.

وأبدت وزيرة خارجية الهند، سوشما سواراج، سرورها لتمثيل بلادها كضيف شرف في مهرجان الجنادرية 32، هذه الفعالية الثقافية الهامة.

وتابعت خلال كلمتها في مهرجان الجنادرية 32 أن الهند تنظر إلى المملكة كعامل استقرار للمنطقة.

وأوضحت أن الهند تقدر رؤية 2030 الطموحة ودورها في التحول الاقتصادي والاجتماعي.







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