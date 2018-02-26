صور مرعبة.. ما قصة السعودي الزومبي؟

المواطن- الرياض

هواية مميزة يملكها فارس المعيلي الشاب السعودي البالغ من العمر (28 عامًا)، حيث إنه متخصص في هواية متفردة قادته مؤخرًا للمشاركة في فيلم الملك فيصل (ولد ملكًا) في رحلة طاقم الفيلم للتصوير في العاصمة الرياض في نوفمبر الماضي.

ويتخصص المعيلي في صناعة مكياج المؤثرات السينمائية الخاصة، وذلك بعد أن قاده شغفه بأفلام الرعب وحبه لهوايته المتفردة إلى صناعة مجسمات لأجزاء بشرية مثل الأطراف المقطوعة والجروح الغائرة والأذرع المبتورة بأسلوب مدهش يوازي أو يفوق ما نشاهده في بعض أفلام هوليوود.

وأكد المعيلي: “هوايتي بدأت تقريبًا قبل 7 أعوام، وأول عمل نفذته كان عبارة عن رأس مطعون بقلم، وكانت النتيجة بالنسبة لي مبهرة وذلك باستخدام السيليكون”.

وأضاف: “أقرأ كثيرًا وأمضي الساعات في الاطلاع على كتب الطب المتخصصة في الجانب التشريحي لطبقات الجلد والعروق والأعصاب والعظام والشحم وأعرف ألوانها، وأراسل مختصين في هذا المجال الفني حتى أصل إلى الاحترافية في أعمالي التي أقوم بتنفيذها”؛ بحسب “العربية”.

واستكمل المعيلي المتخصص في اللغة الإنجليزية أن المحرك الرئيسي في هذه الهواية هو الخيال والإبداع وحب التفرد، مؤكدًا أنها مكلفة من الناحية المادية وتستغرق وقتًا طويلًا في تنفيذها.

وتابع أن عمل “الأصابع المبتورة” على سبيل المثال يأخذ منه يوم عمل كاملًا، ويتطلب الأمر منه صناعة قالب في البداية، ومن ثم يضع أصابع في القالب لتأخذ شكله وبعد ذلك يقوم باستخراجها وصب السيليكون، وتلوين الأصابع بلون يقارب للواقع، وأن عمل وجهه استغرق منه العمل لمدة 3 أيام.

وذكر أن أدوات صناعة هذه الأعمال غير متوفرة في السوق المحلي ويطلبها عبر مواقع متخصصة من الخارج.

وقال: “في كثير من الأحيان يتم سؤالي من الجمارك عن الهدف من جلب هذه الأدوات؛ كون بعضها مواد كيميائية وقابلة للاشتعال غير مسموح بدخولها، وأضطر لشرح الفكرة لهم”.







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