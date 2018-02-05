ضبطته شرطة مكة ففتح باب الدورية وهرب!

المواطن _ جدة

كشفت شرطة مكة المكرمة تفاصيل مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر محاولة شخص فتح باب إحدى الدوريات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بواجبها في تتبع مخالفي نظام الإقامة والعمل (وطن بلا مخالف)، تم ضبط 15 بسطة مخالفة يعمل بها أشخاص مخالفين لنظام الإقامة والعمل تم تسليمها لجهة الاختصاص.

ولفت إلى أنه عند ضبط أحد العاملين بها وأثناء إدخاله للدورية لتسليمه للجهة الاختصاص قام بالهرب، وتم تحديد هويته وجاري إحضاره لتسليمه للجهات المختصة لتطبيق التعليمات.







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